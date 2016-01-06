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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:34238

Сумчан запрошують поринути в яскраву атмосферу різдвяного свята

У неділю, 7 січня, всіх мешканців та гостей міста чекатимуть у дитячому парку «Казка».

Тут для дорослих городян та малечі влаштовують міську забаву «Різдвяна казка».

У святковій програмі – розваги та забави: створення гігантської різдвяної зірки, наймасовіше акапельне виконання «Щедрика», змагання зі снігового футболу. А ще – «Приймальня Діда Мороза», розіграші цікавих призів, яскрава концертна і анімаційна програма та багато іншого.

Гуляння розпочнуться об 11:00. Тож не баріться, а беріть з собою гарний настрій та усю родину і рушайте до «Казки» на «Різдвяну казку»!

Додамо, що свято організовано за підтримки міської ради.

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Досуг Рождество
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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