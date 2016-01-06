Сумчан запрошують поринути в яскраву атмосферу різдвяного свята

Тут для дорослих городян та малечі влаштовують міську забаву «Різдвяна казка».
У святковій програмі – розваги та забави: створення гігантської різдвяної зірки, наймасовіше акапельне виконання «Щедрика», змагання зі снігового футболу. А ще – «Приймальня Діда Мороза», розіграші цікавих призів, яскрава концертна і анімаційна програма та багато іншого.
Гуляння розпочнуться об 11:00. Тож не баріться, а беріть з собою гарний настрій та усю родину і рушайте до «Казки» на «Різдвяну казку»!
Додамо, що свято організовано за підтримки міської ради.
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