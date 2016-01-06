Сумчан запрошують поринути в яскраву атмосферу різдвяного свята У неділю, 7 січня, всіх мешканців та гостей міста чекатимуть у дитячому парку «Казка».

Тут для дорослих городян та малечі влаштовують міську забаву «Різдвяна казка».

У святковій програмі – розваги та забави: створення гігантської різдвяної зірки, наймасовіше акапельне виконання «Щедрика», змагання зі снігового футболу. А ще – «Приймальня Діда Мороза», розіграші цікавих призів, яскрава концертна і анімаційна програма та багато іншого.

Гуляння розпочнуться об 11:00. Тож не баріться, а беріть з собою гарний настрій та усю родину і рушайте до «Казки» на «Різдвяну казку»!

Додамо, що свято організовано за підтримки міської ради.