Полицейские разыскивают очередного псевдобанкира

В Сумской районный отдел полиции обратилась 34-летняя женщина. Она сообщила, что вечером ей позвонил неизвестный, представился работником одного из банков Украины и сообщил, что под предлогом поддержки функционирования ее карточки ему нужно проверить ее данные. Выспросив у заявительницы пин-код и пароль банковской программы, опустошил счет женщины на 16320 гривен.
Сейчас в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начали следственные действия с целью установления личности злоумышленника. Правоохранители еще раз обращаются к гражданам с просьбой, быть осторожными во время разговоров по телефону с незнакомцами и не называть секретную информацию по своей банковской карте. Запомните, настоящие банкиры не выспрашивают конфиденциальные данные и не проводят никакие банковские операции по телефону. С подобными предложениями звонят только мошенники, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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