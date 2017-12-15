Полицейские разыскивают очередного псевдобанкира Накануне Нового года 34-летняя женщина осталась без 16 тысяч гривен.

В Сумской районный отдел полиции обратилась 34-летняя женщина. Она сообщила, что вечером ей позвонил неизвестный, представился работником одного из банков Украины и сообщил, что под предлогом поддержки функционирования ее карточки ему нужно проверить ее данные. Выспросив у заявительницы пин-код и пароль банковской программы, опустошил счет женщины на 16320 гривен.

Сейчас в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начали следственные действия с целью установления личности злоумышленника. Правоохранители еще раз обращаются к гражданам с просьбой, быть осторожными во время разговоров по телефону с незнакомцами и не называть секретную информацию по своей банковской карте. Запомните, настоящие банкиры не выспрашивают конфиденциальные данные и не проводят никакие банковские операции по телефону. С подобными предложениями звонят только мошенники, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.