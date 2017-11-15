В Сумах финансируют пенсии за январь Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам м. Сумы и Сумского района.

Общая потребность в средствах на январь 2018 составляет 241,3 млн гривен. По состоянию на 2 января на их обеспечение направлены средства в объеме 65,9 млн гривен. Это соответствует 9-му числу графика ежедневного финансирования выплаты пенсии.