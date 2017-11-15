В Сумах финансируют пенсии за январь

Общая потребность в средствах на январь 2018 составляет 241,3 млн гривен.
По состоянию на 2 января на их обеспечение направлены средства в объеме 65,9 млн гривен.
Это соответствует 9-му числу графика ежедневного финансирования выплаты пенсии.
Для удобства граждан и обеспечения своевременной выплаты пенсий с учетом праздничных дней в январе 2018 года Пенсионный фонд начал выплату...
Сумское объединенное управление Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляет финансирование пенсионных выплат пенсионерам г. Сумы и Сумского района за декабрь....
Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области начато финансирование выплаты пенсий за декабрь 2017 года....
В пятницу, 24 ноября, в Сумах завершили выплату пенсий за текущий месяц....
В этом году пенсию за особые заслуги перед Украиной установлено 221 жителю Сумщины....