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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:13302

В Сумах пытались обокрасть заброшенную школу

Патрульные задержали граждан, которые пытались похитить металлическую решетку с бывшей школы.

Патрулируя город, инспекторы получили сообщение о мужчинах, которые якобы пытаются совершить кражу металлолома из бывшего учебного заведения на улице Мира (школа № 16).

Стражи порядка оперативно прибыли на место происшествия, где в помещении школы обнаружили двух мужчин, которые с помощью пилы по металлу распиливали металлическую решетку.

Патрульные задержали 32- и 58-летних граждан. Мужчины признались, что хотели похитить решетку с целью дальнейшего сбыта в пункт приема металла.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции.

Напомним, Сумской горсовет передал здание школы Нацгвардии три года назад, однако спустя год отказалась от помещения и продолжает квартироваться в помещении бывшего детсада на Роменской.

Право Кража Школа № 16
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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