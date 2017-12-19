В Сумах пытались обокрасть заброшенную школу Патрульные задержали граждан, которые пытались похитить металлическую решетку с бывшей школы.

Патрулируя город, инспекторы получили сообщение о мужчинах, которые якобы пытаются совершить кражу металлолома из бывшего учебного заведения на улице Мира (школа № 16).

Стражи порядка оперативно прибыли на место происшествия, где в помещении школы обнаружили двух мужчин, которые с помощью пилы по металлу распиливали металлическую решетку.

Патрульные задержали 32- и 58-летних граждан. Мужчины признались, что хотели похитить решетку с целью дальнейшего сбыта в пункт приема металла.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции.

Напомним, Сумской горсовет передал здание школы Нацгвардии три года назад, однако спустя год отказалась от помещения и продолжает квартироваться в помещении бывшего детсада на Роменской.