В Сумах пытались обокрасть заброшенную школу

Патрулируя город, инспекторы получили сообщение о мужчинах, которые якобы пытаются совершить кражу металлолома из бывшего учебного заведения на улице Мира (школа № 16).
Стражи порядка оперативно прибыли на место происшествия, где в помещении школы обнаружили двух мужчин, которые с помощью пилы по металлу распиливали металлическую решетку.
Патрульные задержали 32- и 58-летних граждан. Мужчины признались, что хотели похитить решетку с целью дальнейшего сбыта в пункт приема металла.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции.
Напомним, Сумской горсовет передал здание школы Нацгвардии три года назад, однако спустя год отказалась от помещения и продолжает квартироваться в помещении бывшего детсада на Роменской.
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