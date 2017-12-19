Спасатели освободили авто из кювета 2 января в 20:28 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи.

В Глухове на территории гаражного кооператива по ул. Эсманский путь в кювет попала Skoda Octavia. Из-за сложных рельефные особенности местности водитель самостоятельно освободить авто не смог.

На место вызова прибыло отделение дежурного караула 19-й государственной пожарно-спасательной части. С помощью пожарной автоцистерны «Валдай» легковушку отбуксировали на безопасный участок.

Всего к операции было привлечено 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.