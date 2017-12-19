Спасатели освободили авто из кювета

В Глухове на территории гаражного кооператива по ул. Эсманский путь в кювет попала Skoda Octavia. Из-за сложных рельефные особенности местности водитель самостоятельно освободить авто не смог.
На место вызова прибыло отделение дежурного караула 19-й государственной пожарно-спасательной части. С помощью пожарной автоцистерны «Валдай» легковушку отбуксировали на безопасный участок.
Всего к операции было привлечено 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Сегодня, 29 декабря, в 14:05 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи....
Безработная 27-летняя глуховчанка, чтобы вкусно полакомиться на новогодние праздники, прибегла к краже....
25 декабря в 4:52 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в г. Тростянец в снежный занос на...
В Сумах спасатели вместе с волонтерами обучали детей с особыми потребностями безопасному поведению во время новогодних празднований....
Приближаются новогодние праздники, и почти в каждом учреждении состоятся праздничные мероприятия с большим количеством людей....