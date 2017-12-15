Пиротехники уничтожили устаревший артснаряд

Его накануне неподалеку с. Самотоевка Краснопольского района обнаружили местные жители на берегу р. Сыроватка на расстоянии 500 м от жилых домов.
Данный случай - первый в 2018 году, который свидетельствует о том, что опасные устаревшие предметы можно найти даже зимой. Поэтому граждане должны помнить, что боеприпасов или похожих на них находок нельзя даже касаться и ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, ведь это может спровоцировать взрыв. Необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101».
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