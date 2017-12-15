Пиротехники уничтожили устаревший артснаряд 2 января в 15:00 группа пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) провела работы по обезвреживанию артиллерийского снаряда калибра 152 мм времен Второй мировой войны.

Его накануне неподалеку с. Самотоевка Краснопольского района обнаружили местные жители на берегу р. Сыроватка на расстоянии 500 м от жилых домов.

Данный случай - первый в 2018 году, который свидетельствует о том, что опасные устаревшие предметы можно найти даже зимой. Поэтому граждане должны помнить, что боеприпасов или похожих на них находок нельзя даже касаться и ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, ведь это может спровоцировать взрыв. Необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101».