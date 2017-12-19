В зоне АТО погиб военнослужащий из Шосткинского района 1 января в зоне проведения антитеррористической операции погиб наш земляк Александр Ковтун.

Об этом сообщили в Шосткинской райгосадминистрации.

Он родился в с. Клышках. После срочной службы в Вооруженных Силах работал в охранных структурах.

С ноября 2016 г. проходил службу в 13-м батальоне 58-й отдельной мотопехотной бригады. С июля прошлого года – в зоне АТО.

Александр Ковтун не дожил месяц до своего 33-летия. Его похоронят в Клышках 5 января. Этот день на Шосткинщине будет объявлен днем траура, пишет Шостка.info.