В зоне АТО погиб военнослужащий из Шосткинского района

Об этом сообщили в Шосткинской райгосадминистрации.
Он родился в с. Клышках. После срочной службы в Вооруженных Силах работал в охранных структурах.
С ноября 2016 г. проходил службу в 13-м батальоне 58-й отдельной мотопехотной бригады. С июля прошлого года – в зоне АТО.
Александр Ковтун не дожил месяц до своего 33-летия. Его похоронят в Клышках 5 января. Этот день на Шосткинщине будет объявлен днем траура, пишет Шостка.info.
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