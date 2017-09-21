80-летней работнице здравоохранения назначили пожизненную президентскую стипендию Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ №457/2017 о назначении государственных стипендий выдающимся деятелям здравоохранения.

В списке стипендиатов и наша землячка - заведующий кабинетом учета и медицинской статистики коммунального учреждения Сумского областного совета «Сумская областная клиническая больница» Раиса Федотова 1937 года рождения. Она пожизненно будет получать президентскую стипендию.