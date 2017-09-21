80-летней работнице здравоохранения назначили пожизненную президентскую стипендию

В списке стипендиатов и наша землячка - заведующий кабинетом учета и медицинской статистики коммунального учреждения Сумского областного совета «Сумская областная клиническая больница» Раиса Федотова 1937 года рождения. Она пожизненно будет получать президентскую стипендию.
Об этом во время коллегии облгосадминистрации сообщил глава ОГА Николай Клочко....
По этому показателю наша область занимает второе место в Украине, уступив лишь Днепропетровской....
Отложено рассмотрение дела по иску к Сумскому областному совету о признании незаконными и отмене его решений....
На Сумщине к уголовной ответственности привлечены два медика, из-за ненадлежащего выполнения которыми своих профессиональных обязанностей умер ребенок....
В 2017 году в областном бюджете для этих целей предусмотрено 50 тыс. гривен...