Сумщина в ТОП-4 по дотациям аграриям

Сельхозпроизводителям Сумской области, в частности, предоставлено 98,5 миллиона гривен.
Больше всего государственной поддержкой воспользовались аграрии Полтавской, Черкасской, Сумской областей и города Киев. Всего, в январе - сентябре 2017 года сельхозпроизводителям из этих четырех регионов были начислены 623,3 миллиона гривен из 2,3 миллиарда гривен, которые были предоставлены всем аграриям за этот период.
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