Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:53236

Сумщина в ТОП-4 по дотациям аграриям

Сумщина в четверке лидеров по сумме начисленной бюджетной дотации в рамках государственной поддержки аграриев.

Сельхозпроизводителям Сумской области, в частности, предоставлено 98,5 миллиона гривен.

Больше всего государственной поддержкой воспользовались аграрии Полтавской, Черкасской, Сумской областей и города Киев. Всего, в январе - сентябре 2017 года сельхозпроизводителям из этих четырех регионов были начислены 623,3 миллиона гривен из 2,3 миллиарда гривен, которые были предоставлены всем аграриям за этот период.

Экономика Дотация Сельское хозяйство
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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