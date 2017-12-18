Тростянец получил коммунальный автомобиль за счет области За средства областного бюджета громаде Тростянца закупили новую иловсасывающую машину.

Ключи от коммунального автомобиля вручил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.

«Местной власти, которая немало делает для громады, хочется помогать в решении важных проблем. И я благодарен председателю Тростянецкой ОТГ Юрию Бове за эффективность управления громадой, за повышение ее имиджа на всеукраинском уровне. Уверен, эта техника значительно улучшит качество предоставления коммунальных услуг в городе», - отметил Николай Клочко, вручая ключи от машины начальнику коммунального предприятия Андрею Самодаю.

Стоимость иловсасывающего автомобиля составляет более 2 миллионов гривен. Средства выделили из областного бюджета. Техника предназначена для санитарной очистки колодцев, ливневых и канализационных отстойников от ила и транспортировки отходов к месту утилизации.