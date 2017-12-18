Тростянец получил коммунальный автомобиль за счет области

Ключи от коммунального автомобиля вручил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.
«Местной власти, которая немало делает для громады, хочется помогать в решении важных проблем. И я благодарен председателю Тростянецкой ОТГ Юрию Бове за эффективность управления громадой, за повышение ее имиджа на всеукраинском уровне. Уверен, эта техника значительно улучшит качество предоставления коммунальных услуг в городе», - отметил Николай Клочко, вручая ключи от машины начальнику коммунального предприятия Андрею Самодаю.
Стоимость иловсасывающего автомобиля составляет более 2 миллионов гривен. Средства выделили из областного бюджета. Техника предназначена для санитарной очистки колодцев, ливневых и канализационных отстойников от ила и транспортировки отходов к месту утилизации.
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