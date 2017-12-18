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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:14247

Тростянец получил коммунальный автомобиль за счет области

За средства областного бюджета громаде Тростянца закупили новую иловсасывающую машину.

Ключи от коммунального автомобиля вручил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.

«Местной власти, которая немало делает для громады, хочется помогать в решении важных проблем. И я благодарен председателю Тростянецкой ОТГ Юрию Бове за эффективность управления громадой, за повышение ее имиджа на всеукраинском уровне. Уверен, эта техника значительно улучшит качество предоставления коммунальных услуг в городе», - отметил Николай Клочко, вручая ключи от машины начальнику коммунального предприятия Андрею Самодаю.

Стоимость иловсасывающего автомобиля составляет более 2 миллионов гривен. Средства выделили из областного бюджета. Техника предназначена для санитарной очистки колодцев, ливневых и канализационных отстойников от ила и транспортировки отходов к месту утилизации.

Общество Тростянец
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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