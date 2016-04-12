Сумщина отримала тисячу примірників унікальної книги

Книгу «Сумщина в боротьбі» відомих українських дослідників Романа Коваля, Віктора Моренця та Юрія Юзича отримають заклади освіти, бібліотеки та краєзнавчі музеї області.
У дослідженні подано 120 біографій козаків і старшин Армії УНР, які народилися на території Сумської області, а також понад 50 спогадів про їхню участь у визвольній боротьбі.
Книгу «Сумщина в боротьбі» було видано за кошти обласного бюджету в рамках Програми економічного і соціального розвитку Сумської області на 2017 рік. Її урочиста презентація пройшла у Сумах за участю одного із авторів Романа Коваля. Також книгу-дослідження було презентовано і у всіх районах області.
BBC Україна оголосила короткі списки у номінаціях «Книга року BBC - 2017» та «Дитяча Книга року BBC - 2017», що...
Напечатан первый тираж книги о Герое Украины, сумчанине, погибшего в войне на Востоке нашей страны - Сергее Табале «І повернувся...
31 січня у приміщенні міської галереї відбулась презентація навчального порадника для дітей молодшого шкільного віку «Я розповім тобі про Суми»,...
30 сентября в книжном магазине "Є" пройдет презентация новой книги сумского писателя Владислава Ивченко "Третий фронт"....
11 апреля состоялось первое заседание экспертного совета по вопросам книгоиздания, образованного распоряжением председателя ОГА....