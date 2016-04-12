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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:19170

Сумщина отримала тисячу примірників унікальної книги

На Сумщину надійшло близько 1000 примірників унікального видання про участь наших земляків у подіях української революції 1917-1921 років.

Книгу «Сумщина в боротьбі» відомих українських дослідників Романа Коваля, Віктора Моренця та Юрія Юзича отримають заклади освіти, бібліотеки та краєзнавчі музеї області.

У дослідженні подано 120 біографій козаків і старшин Армії УНР, які народилися на території Сумської області, а також понад 50 спогадів про їхню участь у визвольній боротьбі.

Книгу «Сумщина в боротьбі» було видано за кошти обласного бюджету в рамках Програми економічного і соціального розвитку Сумської області на 2017 рік. Її урочиста презентація пройшла у Сумах за участю одного із авторів Романа Коваля. Також книгу-дослідження було презентовано і у всіх районах області.

Общество Книга
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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