Сумщина отримала тисячу примірників унікальної книги На Сумщину надійшло близько 1000 примірників унікального видання про участь наших земляків у подіях української революції 1917-1921 років.

Книгу «Сумщина в боротьбі» відомих українських дослідників Романа Коваля, Віктора Моренця та Юрія Юзича отримають заклади освіти, бібліотеки та краєзнавчі музеї області.

У дослідженні подано 120 біографій козаків і старшин Армії УНР, які народилися на території Сумської області, а також понад 50 спогадів про їхню участь у визвольній боротьбі.

Книгу «Сумщина в боротьбі» було видано за кошти обласного бюджету в рамках Програми економічного і соціального розвитку Сумської області на 2017 рік. Її урочиста презентація пройшла у Сумах за участю одного із авторів Романа Коваля. Також книгу-дослідження було презентовано і у всіх районах області.