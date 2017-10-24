В Белополье электрика убило током

В Белополье, на одном из местных предприятий, при обслуживании электрощитовой, умер от полученного поражения электрическим током местный житель.
По факту смерти полиция проводит проверку, чтобы выяснить причины и обстоятельства несчастного случая, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
14 декабря в 6:06 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в доме на ул. Ковпака в г. Белополье....
Белопольские оперативники разыскивают злоумышленников, которые обманули 70-летнюю пенсионерку. Пытаясь помочь сыну избежать несуществующей уголовной ответственности, женщина собственноручно отдала злоумышленникам, которые...
Инвестиции LNZ Group в строительство элеватора составили более $ 15 млн....
Работники Белопольского и Бурынского отделений полиции задержали двух местных жителей по подозрению в совершении краж металлических изделий с захоронений на...
Работники Белопольского отделения полиции открыли уголовное производство в отношении 66-летнего пенсионера, который ради бутылки водки обокрал две могилы своих земляков....