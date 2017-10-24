В Белополье электрика убило током Полиция проверяет обстоятельства несчастного случая.

В Белополье, на одном из местных предприятий, при обслуживании электрощитовой, умер от полученного поражения электрическим током местный житель.

По факту смерти полиция проводит проверку, чтобы выяснить причины и обстоятельства несчастного случая, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.