У Сумах презентують серію науково-документальних книжок з краєзнавства 10 січня 2018 року об 11.00 в актовому залі Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки відбудеться урочиста презентація серії з 14 науково-документальних книжок, виданих членами Сумської обласної організації Національної спілки краєзнавців України за фінансової підтримки Сумської обласної ради та сприяння Сумської облдержадміністрації.

Така кількість краєзнавчих книжок за рахунок обласного бюджету виходить вперше і вона присвячена 100-річчю Української Революції 1917-1921 рр. 1. Сумський краєзнавчий збірник. 2. Власенко Валерій. Уродженці Сумщини – учасники української революції 1917-1921 рр. 3. Іванущенко Геннадій. Повстанський рух 20-х – 30-х років ХХ століття на Сумщині. 4. Іванущенко Геннадій. Українське відродження 1917-1920 років на Сумщині. 5. Іванущенко Геннадій. ОУН-УПА на Сумщині. – Т. 1. 6. Іванущенко Геннадій. ОУН-УПА на Сумщині. – Т. 2. 7. Інакодумство на Сумщині (1955-1990) / Упор.: Артюх В., Іванущенко Г., Садівничий. 8. Конотопщина – рідний край. Збірник. 9. Ткаченко Борис. Погром. 10. Корогод Галина. Село Лікарське в контексті історії Слобідської України. 11. Іванущенко Геннадій. Сумчани в боротьбі за волю. 12. Іванущенко Геннадій. Українська революція 1917-1920 рр. в листівках та газетах: Альбом. 13. Корнієнко Олег. Сумський слобідський козацький полк. Збірник документів. 14. Корнієнко Олег. Зброя, спорядження та символіка козацького війська. Цей проект - подарунок авторів мешканцям області, оскільки вони працювали без гонорарів, а майже весь наклад передається до бібліотек, навчальних закладів і наукових установ.