У Сумах презентують серію науково-документальних книжок з краєзнавства

Така кількість краєзнавчих книжок за рахунок обласного бюджету виходить вперше і вона присвячена 100-річчю Української Революції 1917-1921 рр.
1. Сумський краєзнавчий збірник.
2. Власенко Валерій. Уродженці Сумщини – учасники української революції 1917-1921 рр.
3. Іванущенко Геннадій. Повстанський рух 20-х – 30-х років ХХ століття на Сумщині.
4. Іванущенко Геннадій. Українське відродження 1917-1920 років на Сумщині.
5. Іванущенко Геннадій. ОУН-УПА на Сумщині. – Т. 1.
6. Іванущенко Геннадій. ОУН-УПА на Сумщині. – Т. 2.
7. Інакодумство на Сумщині (1955-1990) / Упор.: Артюх В., Іванущенко Г., Садівничий.
8. Конотопщина – рідний край. Збірник.
9. Ткаченко Борис. Погром.
10. Корогод Галина. Село Лікарське в контексті історії Слобідської України.
11. Іванущенко Геннадій. Сумчани в боротьбі за волю.
12. Іванущенко Геннадій. Українська революція 1917-1920 рр. в листівках та газетах: Альбом.
13. Корнієнко Олег. Сумський слобідський козацький полк. Збірник документів.
14. Корнієнко Олег. Зброя, спорядження та символіка козацького війська.
Цей проект - подарунок авторів мешканцям області, оскільки вони працювали без гонорарів, а майже весь наклад передається до бібліотек, навчальних закладів і наукових установ.
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