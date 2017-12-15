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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:31276

Сумская полиция задержала мошенников, которые обманывали пенсионеров

Двух злоумышленников, которые в течение нескольких месяцев выманивали у жителей Сумщины деньги по схеме «ваш сын в полиции», задержали сотрудники уголовного розыска Сумского отдела полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на предупреждение мошенничества, сотрудники уголовного розыска Сумского отдела полиции накануне Нового года в Сумах задержали двух мужчин 40 и 46 лет. Оба мужчины уже привлекались к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками, кражи и мошенничества.

Утром мошенник позвонил пожилой жительнице Сум, и, назвавшись работником полиции, заявил, что ее внук якобы в школе ударил одноклассника и сломал ему шею. Теперь для проведения дорогого лечения искалеченному ребенку нужны немалые деньги. Злоумышленник сумел убедить пенсионерку, и заставил ее передать своему сообщнику деньги в сумме 5000 долларов США.

После этого мошенники успели обменять доллары на гривны и через банковский терминал перечислили часть суммы на банковский счет еще одному своему сообщнику. Именно за этим занятием их и задержали правоохранители.

Полиция начала следственные действия, в ходе которых у злоумышленников изъяли более 20 тысяч гривен наличными, несколько мобильных телефонов, с которых они звонили своим жертвам, банковские карты, собственные документы и автомобиль «Ауди А4».

Следователь уже объявил о подозрении двум задержанным сумчанам по 15 мошенничествам, которые были совершены ими в отношении пожилых людей в течение лета, осени и зимы 2017 года. Убытки, которые злоумышленники своими действиями нанесли потерпевшим, достигают сотни тысяч гривен.

Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. За мошенничества, совершенные в крупных размерах уголовное законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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