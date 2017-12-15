Сумская полиция задержала мошенников, которые обманывали пенсионеров

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на предупреждение мошенничества, сотрудники уголовного розыска Сумского отдела полиции накануне Нового года в Сумах задержали двух мужчин 40 и 46 лет. Оба мужчины уже привлекались к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками, кражи и мошенничества.
Утром мошенник позвонил пожилой жительнице Сум, и, назвавшись работником полиции, заявил, что ее внук якобы в школе ударил одноклассника и сломал ему шею. Теперь для проведения дорогого лечения искалеченному ребенку нужны немалые деньги. Злоумышленник сумел убедить пенсионерку, и заставил ее передать своему сообщнику деньги в сумме 5000 долларов США.
После этого мошенники успели обменять доллары на гривны и через банковский терминал перечислили часть суммы на банковский счет еще одному своему сообщнику. Именно за этим занятием их и задержали правоохранители.
Полиция начала следственные действия, в ходе которых у злоумышленников изъяли более 20 тысяч гривен наличными, несколько мобильных телефонов, с которых они звонили своим жертвам, банковские карты, собственные документы и автомобиль «Ауди А4».
Следователь уже объявил о подозрении двум задержанным сумчанам по 15 мошенничествам, которые были совершены ими в отношении пожилых людей в течение лета, осени и зимы 2017 года. Убытки, которые злоумышленники своими действиями нанесли потерпевшим, достигают сотни тысяч гривен.
Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. За мошенничества, совершенные в крупных размерах уголовное законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Накануне Нового года 34-летняя женщина осталась без 16 тысяч гривен....
В течение суток мошенники обманули четырех жителей области....
Правоохранители Шостки устанавливают личность афериста, который под предлогом доставки автозапчасти из Польши обманом завладел немалой суммой средств 56-летнего жителя Шостки....
В Конотопе жертвой мошенничества стала 45-летняя местная жительница....
Полиция разыскивает двух мошенниц, которые, сыграв на родственных чувствах 67-летней жительницы Шостки, выманили у нее немалую сумму денег на лечение...