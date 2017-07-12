В Сумах реализуют право горожан на альтернативную службу В соответствии с Законом Украины «Об альтернативной (невоенной) службе» сумчане имеют право на альтернативную службу.

Это возможно если исполнение воинской обязанности противоречит их религиозным убеждениям, и они принадлежат к действующим в соответствии с законодательством религиозным организациям, вероучение которых не допускает пользования оружием.

В Сумах действует городская комиссия по делам альтернативной (невоенной) службы, которая обеспечивает реализацию прав граждан на альтернативную службу.

В соответствии со статьей 19 Закона для решения вопроса о направлении на альтернативную службу гражданам необходимо не позднее чем за два календарных месяца до начала установленного законодательством периода призыва на срочную военную службу лично обратиться с письменным заявлением и документами, подтверждающими истинность религиозных убеждений, копией документа об образовании, справкой о составе семьи, справкой с места работы или учебы, другими документами в случае необходимости, в городской комиссии по делам альтернативной (невоенной) службы по а адресу: 40035, г. Сумы, ул. Харьковская, 35, каб. 212, тел.: 60-44-48.

Обращаем внимание, что согласно статье 11 Закона, одним из оснований для отказа в направлении на альтернативную службу является несвоевременное представление заявления о направлении, поэтому заявление необходимо обязательно подать не позднее вышеуказанного срока.