На Тростянецкой шоколадной фабрике нарушают природоохранное законодательство Госэкоинспекцией в Сумской области проведена плановая проверка ЗАО «Монделис Украина» в Тростянце.

Государственной экологической инспекцией в Сумской области проведена плановая проверка соблюдения требований природоохранного законодательства ЗАО «Монделис Украина». Проверкой установлено, что предприятием осуществляется производственная деятельность с нарушением требований природоохранного законодательства Украины, в частности:

- недостоверно ведется первичный учет отходов по установленной форме 1-ВТ «Учет отходов, упаковочных материалов и тары»,

- не обеспечено в полном объеме проведение мероприятий по контролю за соблюдением установленных нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ стационарными источниками в 2017 году, в частности, по веществам в виде взвешенных твердых частиц и акролеина,

- недостоверно составлены реестровые карты объектов образования отходов по итогам деятельности 2016 года,

- недостоверно составлена статистическая отчетность № 1 - отходы по 2016 год.

Кроме того, по результатам проведенных исследований отобранных проб поверхностных ливневых вод, отводимых в поверхностный водный объект - р. Боромля с территории предприятия, установлено и подтверждено факт сброса ливневых сточных вод по выпуску № 2 с превышением нормативов ПДС по взвешенным веществам и аммонию. По результатам проведенного мероприятия государственного надзора (контроля) должностные лица предприятия привлечены к административной ответственности и выдано предписание по устранению выявленных нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.