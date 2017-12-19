На Тростянецкой шоколадной фабрике нарушают природоохранное законодательство

Государственной экологической инспекцией в Сумской области проведена плановая проверка соблюдения требований природоохранного законодательства ЗАО «Монделис Украина». Проверкой установлено, что предприятием осуществляется производственная деятельность с нарушением требований природоохранного законодательства Украины, в частности:
- недостоверно ведется первичный учет отходов по установленной форме 1-ВТ «Учет отходов, упаковочных материалов и тары»,
- не обеспечено в полном объеме проведение мероприятий по контролю за соблюдением установленных нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ стационарными источниками в 2017 году, в частности, по веществам в виде взвешенных твердых частиц и акролеина,
- недостоверно составлены реестровые карты объектов образования отходов по итогам деятельности 2016 года,
- недостоверно составлена статистическая отчетность № 1 - отходы по 2016 год.
Кроме того, по результатам проведенных исследований отобранных проб поверхностных ливневых вод, отводимых в поверхностный водный объект - р. Боромля с территории предприятия, установлено и подтверждено факт сброса ливневых сточных вод по выпуску № 2 с превышением нормативов ПДС по взвешенным веществам и аммонию. По результатам проведенного мероприятия государственного надзора (контроля) должностные лица предприятия привлечены к административной ответственности и выдано предписание по устранению выявленных нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.
За средства областного бюджета громаде Тростянца закупили новую иловсасывающую машину....
Сегодня, 29 декабря, от НГДУ «Ахтырканефтегаз» ПАО «Укрнафта» поступило сообщение о том, что 28 декабря около 9.30 на Бугруватовском месторождении...
В июне 2016 года Госэкоинспекцией в Сумской области была проведена плановая проверка РГАП «Роменский агролесхоз», в ходе которой был выявлен...
25 декабря в 4:52 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в г. Тростянец в снежный занос на...
35-летнего Алексея Орихивского похоронили на центральном кладбище города Тростянец....