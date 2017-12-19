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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:4722

На Тростянецкой шоколадной фабрике нарушают природоохранное законодательство

Госэкоинспекцией в Сумской области проведена плановая проверка ЗАО «Монделис Украина» в Тростянце.

Государственной экологической инспекцией в Сумской области проведена плановая проверка соблюдения требований природоохранного законодательства ЗАО «Монделис Украина». Проверкой установлено, что предприятием осуществляется производственная деятельность с нарушением требований природоохранного законодательства Украины, в частности:

- недостоверно ведется первичный учет отходов по установленной форме 1-ВТ «Учет отходов, упаковочных материалов и тары»,

- не обеспечено в полном объеме проведение мероприятий по контролю за соблюдением установленных нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ стационарными источниками в 2017 году, в частности, по веществам в виде взвешенных твердых частиц и акролеина,

- недостоверно составлены реестровые карты объектов образования отходов по итогам деятельности 2016 года,

- недостоверно составлена статистическая отчетность № 1 - отходы по 2016 год.

Кроме того, по результатам проведенных исследований отобранных проб поверхностных ливневых вод, отводимых в поверхностный водный объект - р. Боромля с территории предприятия, установлено и подтверждено факт сброса ливневых сточных вод по выпуску № 2 с превышением нормативов ПДС по взвешенным веществам и аммонию. По результатам проведенного мероприятия государственного надзора (контроля) должностные лица предприятия привлечены к административной ответственности и выдано предписание по устранению выявленных нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Госэкоинспекция Монделис Украина Тростянец
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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