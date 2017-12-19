В Сумах снова меняют тарифы КП «Горводоканал» сообщает о новых тарифах в 2018 году.

На заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которое состоялось 28 декабря 2017 года, было принято решение о внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 16 июня 2016 года № 1141 об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2018 год (постановление № 1575) и внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 26 ноября 2016 года № 2868 об установлении тарифов на централизованное снабжение холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) на 2018 год (постановление № 1576).

В соответствии с изменениями вышеупомянутых постановлений тарифы составляют:

- на централизованное водоснабжение - 6,38 грн. м3 без НДС;

- на централизованное водоотведение - 5,30 грн. м3 без НДС.

На услуги по централизованному снабжению холодной воды (с использованием внутридомовых систем) - 6,57 грн. м3 без НДС;

на услуги по централизованному водоотводу (с использованием внутридомовых систем) - 5,46 грн. м3 без НДС.

Эти изменения в постановления вступают в силу со дня, следующего за днем их опубликования в официальном печатном издании - газете «Урядовий кур’єр».