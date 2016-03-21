В центре Сум среди зимы расцвели розы (видео) В Сумах возле памятника Тарасу Шевченко расцвели розы.

Произошло это из-за теплой и бесснежной погоды, говорится в сюжете UA:СУМИ.

По информации Сумского гидрометцентра, сильных похолоданий не ожидается. Температура воздуха будет в пределах: днем около 0 - от -2 до +4 градусов, ночью такой же температурный режим. В течение следующих 4-х дней кратковременные дожди, возможен слабый снег. Понижение температуры следует ожидать не ранее 13-14 января.

«Это происходит из-за температурного режима: тепло, цветы не впали в состояние спячки. Спящие почки проснулись, и начинается такая реакция. Могут листья появляться, может быть позднее цветение. А весной начнется вегетация у тех почек, которые находятся под слоем песка или опилок, которыми обычно покрывают розы», - говорит доцент кафедры садово-паркового и лесного хозяйства СНАУ Татьяна Мельник.

Напомним, розы возле памятника Шевченко высадили в мае 2017 года. Цветы привезли из Черновцов. Всего в центральной части Сум планировали высадить около 3 тыс. кустов. Работы выполняло КП «Зеленстрой».