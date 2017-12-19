В Шостке возобновлено теплоснабжение домов, оставшихся вчера без отопления

Об этом пишет Шостка.info со ссылкой на исполнительного директора предприятия Дмитрия Чичака.
Без тепла было 29 многоквартирных домов, 2 детских сада и 1 школа (около 2 тыс. абонентов).
Газ теплоснабжающему предприятию отключили из-за отсутствия лимитов на январь.
«…Государство не выплатило льготы и субсидии, мы не смогли заплатить за газ этими деньгами. Поэтому нам не выделили лимиты и наши доблестные исполнители-газовщики в лице Шосткинского отделения «Сумыгаза» отключили нас от газоснабжения», — объясняет Дмитрий Чичак.
В домах, которые отапливает предприятие «Шостка-тепло», нет тепла....
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