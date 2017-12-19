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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:07177

В Шостке возобновлено теплоснабжение домов, оставшихся вчера без отопления

Сегодня, 3 января, предприятию «Шостка-тепло» включили газ, и оно возобновило теплоснабжение домов и объектов социальной сферы в микрорайоне Капсюль.

Об этом пишет Шостка.info со ссылкой на исполнительного директора предприятия Дмитрия Чичака.

Без тепла было 29 многоквартирных домов, 2 детских сада и 1 школа (около 2 тыс. абонентов).

Газ теплоснабжающему предприятию отключили из-за отсутствия лимитов на январь.

«…Государство не выплатило льготы и субсидии, мы не смогли заплатить за газ этими деньгами. Поэтому нам не выделили лимиты и наши доблестные исполнители-газовщики в лице Шосткинского отделения «Сумыгаза» отключили нас от газоснабжения», — объясняет Дмитрий Чичак.

Общество Отопление Шостка
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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