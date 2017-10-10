На Сумщине пьянка едва не закончилась убийством Сообщение о семейной ссоре в одном из сел района поступило в дежурную часть Сумского районного отдела полиции около 20.00.

На вызов немедленно прибыла группа реагирования патрульной полиции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Правоохранители были поражены увиденным: очень избитая хозяйка дома, лежала на окровавленной постели, и с первого взгляда даже показалась мертвой. Ее муж, который, собственно, сам и избил ее, заботливо протирал раны водой. Вызвав карету «скорой», полицейские выносили пострадавшую на руках, ведь любое движение приносило ей невыносимую боль.

Правоохранители установили обстоятельства семейной ссоры, которая чуть не привела к смерти женщины. Выяснилось, что мужчина не один год злоупотребляет алкоголем, и, будучи навеселе, часто срывает свою злость на жене.

В ту ночь, выпив вместе с односельчанином, пьяный мужчина снова обратился к кулакам. Бил, целясь в голову и живот. Когда 34-летняя жена, пытаясь убежать, выбежала во двор, он догнал ее и начал бить случайно увиденной и подобранной палкой. Гость, как мог, защищал женщину. Однако хозяин, решив, что одежда слишком смягчает удары, раздел ее и снова вернулся к палке. Устав через некоторое время, он вернулся к столу, бросив жену во дворе. И вспомнил о ней только через 2 часа. Найдя женщину, он сам изрядно испугался, поскольку та была вся в крови, в синяках, и еле дышала. Перенеся ее в дом, он сам позвонил в полицию.

«Сейчас пострадавшая доставлена в нейрохирургическое отделение Сумской областной клинической больницы, где ей оказывают квалифицированную помощь, - комментирует начальник Сумского районного отдела полиции Андрей Сердюк. - Сейчас уголовное производство открыто предварительно по ст. 125 УК Украины. С целью установления степени тяжести нанесенных телесных повреждений следствием предназначен ряд судебно-медицинских экспертиз, заключение которых позволит правильно квалифицировать действия злоумышленника. Досудебное следствие продолжается».