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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:48251

В Сумах будут судить налоговика, торговавшего персональными данными клиентов

На скамье подсудимых оказался сотрудник налоговой инспекции, который за 26 тыс. грн пытался продать персональные данные налогоплательщиков.

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении главного государственного ревизора-инспектора Государственной налоговой инспекции в г. Сумы Главного управления Государственной фискальной службы в Сумской области, который пытался продать персональные данные плательщиков налогов, а также боевые припасы.

Напомним: 30 августа 2017 года прокуратурой совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Сумской области главный государственный ревизор-инспектор задержан непосредственно после получения им 26 тыс. грн за флэш-носитель с конфиденциальной информацией.

Кроме того, в отношении указанного лица собрано достаточно доказательств того, что он приобрел и хранил без предусмотренного законом разрешения 70 патронов калибра 7,62 мм и 16 патронов калибра 9 мм к боевому нарезному огнестрельному оружию. А также задокументирован факт сбыта 70-ти патронов калибра 7,62 мм и 47-ми патронов калибра 7,62 мм к нарезному охотничьему огнестрельному оружию.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт информации с ограниченным доступом), ч. 2 ст. 362 (несанкционированное копирование информации, которая обрабатывается в компьютерах), ч. 1 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами) УК Украины.

Справка: санкция строжайшей статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Взятка Оружие Торговля оружием
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