После ДТП полиция поймала водителя-беглеца Событие произошло около пяти утра в селе Нижняя Сыроватка Сумского района. В результате дорожно-транспортного аварии пострадал пешеход из числа местных жителей. Сам же водитель автомобиля с места происшествия скрылся.

На сообщение о ДТП выехали следственно-оперативная группа и сотрудники группы реагирования патрульной полиции Сумского райотдела.

Во время первоначальных следственных действий 24-летний потерпевший, которому врачи диагностировали травму ноги, не смог ничего сообщить о машине, которая сбила его на обочине, поскольку, следуя домой, не обращал внимания на автомобили, которые двигались рядом. Только тщательный осмотр места происшествия и высокий профессионализм специалистов помогли следствию окончательно выяснить обстоятельства ДТП.

Эксперт-криминалист по осколкам стекла установил, что указанным стеклопакетом комплектуются автомобили марки «HONDA Accord», а осыпь краски указала, что кузов иномарки имеет темно-синий цвет. Опираясь на эти данные, работники группы реагирования патрульной полиции начали патрулирование территории населенного пункта в поисках возможного места отстоя автомобиля-беглеца. К тому же, имея имеющуюся информацию, местный участковый разыскал предыдущего владельца иномарки, который сообщил вероятное местонахождение машины. Когда полицейские выехали по указанному им адресу, дверь им открыл явно взволнованный молодой человек, который не ожидал визита правоохранителей. Осмотр его домовладения подтвердил, что сотрудники полиции приехали по верному адресу: в гараже стоял легковой автомобиль «HONDA Accord» с характерными для ДТП повреждениями кузова и лобового стекла автомобиля.

«Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», - говорит начальник Сумского районного отдела полиции Андрей Сердюк. - Из объяснений правонарушителя стало известно, что возвращаясь домой, он не справился с управлением, поэтому выехал за пределы проезжей части и допустил наезд на пешехода. Испугавшись, скрылся с места происшествия, надеясь, что отсутствие свидетелей поможет ему избежать наказания».

Сейчас злоумышленнику грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или арест на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до трех лет или без такового, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.