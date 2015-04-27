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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:21178

В Сумах собирают предложения и замечания к проекту детального плана территории Эспланады

Управление архитектуры и градостроительства проводит процедуру рассмотрения и учета предложений общественности в проекте детального плана территории между улицей Харьковской и проспектом М. Лушпы.

О порядке ее проведения во время брифинга рассказали начальник управления архитектуры и градостроительства Андрей Кривцов, начальник отдела генерального плана и архитектурного планирования управления архитектуры и градостроительства Александр Фролов и главный архитектор проекта Александр Биленко.

По словам Андрея Кривцова, целью брифинга было сообщить общественности о том, что начались общественные слушания по проектной документации, которая поступила в управление в полном объеме.

«Гражданин, ознакомившись с проектом детального плана территории между ул. Харьковской и пр-м М. Лушпы, может предоставлять свои замечания и предложения в соответствии с государственными строительными нормами. В дальнейшем все они будут переданы проектировщику. Во время градсовета будет объявлено точное количество предоставленных предложений и замечаний, и сколько из них было учтено», - рассказал Андрей Кривцов.

Сам же проект, сообщил его главный архитектор, был разработан с целью уточнения в более крупном масштабе положений схемы планирования территории объекта; уточнение планировочной структуры и функционального назначения территории, пространственной композиции, параметров застройки; определение градостроительных условий и ограничений; определение направлений, очередности и объемов дальнейшей деятельности по: предварительного проведения инженерной подготовки и инженерного обеспечения территории; создание транспортной инфраструктуры; организации пешеходного и транспортного движения; размещения мест парковки транспортных средств, обеспечения экологической безопасности, комплексного благоустройства и озеленения.

С проектом детального плана территории можно ознакомиться в управлении архитектуры и градостроительства по адресу: г. Сумы, ул. Воскресенская, 8а или на Информационном портале Сумского городского совета. Прием предложений проектной документации управления архитектуры и градостроительства осуществлять до 31 января.

Вместе с тем, начальник отдела генерального плана и архитектурного планирования управления архитектуры и градостроительства Александр Фролов отметил, что предложения к проекту имеют право предоставлять: совершеннолетние дееспособные физические лица, проживающие на территории, для которой разработан соответствующий проект градостроительной документации на местном уровне; юридические лица, объекты недвижимого имущества которых расположены на территории, для которой разработан соответствующий проект градостроительной документации на местном уровне; владельцы и пользователи земельных участков, расположенных на территории, для которой разрабатывается документация, и на смежной с ней; представители органов самоорганизации населения, деятельность которых распространяется на соответствующую территорию; народные депутаты Украины, депутаты соответствующих местных советов.

Общество Эспланада
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