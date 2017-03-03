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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:3954

Сумским аптекам предлагают участвовать в программе «Доступные лекарства» на 2018 год

Горотдел здравоохранения проводит подготовительную работу по проведению реимбурсации (возмещения стоимости лекарственных средств) в текущем году на основании льготных рецептов.

Аптечным заведениям (субъектам хозяйствования, которые осуществляют деятельность на основании лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по розничной торговле лекарственными средствами), расположенные в городе, предлагается принять участие в программе «Доступные лекарства».

Основными критериями являются наличие у претендента действующей лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по розничной торговле лекарственными средствами; наличие сил и средств (технических возможностей по электронному учету отпущенных лекарственных средств, квалифицированного персонала и т.д.) для участия в проекте; способность обеспечить непрерывные наличие и реализацию ассортимента лекарственных средств, подлежащих полному или частичному возмещению в количестве минимум двух торговых названий в каждой группе международных непатентованных названий; наличие квалифицированного персонала для приема, учета, контроля качества и отпуска препаратов.

Для участия в программе необходимо до 25 января текущего года подать заявление о желании принять участие в программе «Доступные лекарства», в которой указать соответствие вышеуказанным критериям, указать аптечные учреждения, которые будут осуществлять отпуск лекарственных средств по льготным рецептам. К заявлению приложить копию свидетельства о государственной регистрации, копию лицензии на розничную торговлю лекарственными средствами, выписку из реестра плательщиков налога на добавленную стоимость, выписку из единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Заявления на участие в программе реимбурсации принимают по адресу: г. Сумы, ул. Леваневского, 26 (приемная отдела здравоохранения Сумского городского совета), электронный адрес: voz@smr.gov.ua.

Напомним: правительственная программа «Доступные лекарства» была основана в апреле прошлого года и охватывала три вида нозологий: сердечно-сосудистые заболевания, диабет II типа и бронхиальную астму. Реестр лекарственных средств, входивших в программу реимбурсации (возмещения стоимости лекарств государством), насчитывал 198 препаратов, 32 из которых были для пациентов бесплатными.

За восемь месяцев работы программы украинцы получили лекарства почти по 12 млн рецептам на сумму более 500 млн гривен.

27 декабря Кабинет Министров Украины принял постановление, вносящее существенные изменения в реализацию программы «Доступные лекарства» в 2018 году, в частности она дополнена еще двумя действующими веществами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа - Лозартан и Глибенкламид.

Общество Доступные лекарства
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