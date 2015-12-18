Сумские спортсмены приглашают украсить забытую властями елку на Девятке С призывом обратился сумской борец, тренер спортклуба B-tone Дмитрий Стриженок в Фейсбуке.

«Привет Сумчане!

Слева центральная елка города Сумы, справа новогодняя ёлка 9-го микрорайона, района с тысячами жителей нашего любимого города.

Красивая, правда?

Жаль что нашим многоуважаемым властям, так и не пришло в голову украсить это чудесное дерево на районах.

Есть предложение украсить ее своими силами. Сделаем игрушки своими руками. Сбор игрушек будет осуществлён в эту пятницу 5 января в 13:00 в сквере (остановка ул. Интернационалистов) возле самой центральной ёлки нашего района.

КАК ВАМ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ?

Кто «за», делаем репост.

Сделаем нашу ёлку красивой!

Буду рад вас видеть. Спасибо за поддержку!

С уважением общественная инициатива «Сила Сумчан»