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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:41152

Сумские спортсмены приглашают украсить забытую властями елку на Девятке

С призывом обратился сумской борец, тренер спортклуба B-tone Дмитрий Стриженок в Фейсбуке.

«Привет Сумчане!

Слева центральная елка города Сумы, справа новогодняя ёлка 9-го микрорайона, района с тысячами жителей нашего любимого города.

Красивая, правда?

Жаль что нашим многоуважаемым властям, так и не пришло в голову украсить это чудесное дерево на районах.

Есть предложение украсить ее своими силами. Сделаем игрушки своими руками. Сбор игрушек будет осуществлён в эту пятницу 5 января в 13:00 в сквере (остановка ул. Интернационалистов) возле самой центральной ёлки нашего района.

КАК ВАМ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ?

Кто «за», делаем репост.

Сделаем нашу ёлку красивой!

Буду рад вас видеть. Спасибо за поддержку!

С уважением общественная инициатива «Сила Сумчан»

Общество Елка
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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