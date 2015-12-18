Сумские спортсмены приглашают украсить забытую властями елку на Девятке

«Привет Сумчане!
Слева центральная елка города Сумы, справа новогодняя ёлка 9-го микрорайона, района с тысячами жителей нашего любимого города.
Красивая, правда?
Жаль что нашим многоуважаемым властям, так и не пришло в голову украсить это чудесное дерево на районах.
Есть предложение украсить ее своими силами. Сделаем игрушки своими руками. Сбор игрушек будет осуществлён в эту пятницу 5 января в 13:00 в сквере (остановка ул. Интернационалистов) возле самой центральной ёлки нашего района.
КАК ВАМ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ?
Кто «за», делаем репост.
Сделаем нашу ёлку красивой!
Буду рад вас видеть. Спасибо за поддержку!
С уважением общественная инициатива «Сила Сумчан»
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