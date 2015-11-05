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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:10309

Сумские копы остановили водителя с поддельными правами

Патрульные обнаружили мужчину с водительским удостоверением, которое имело признаки подделки.

На улице Белопольское шоссе экипаж патрульных остановил автомобиль ВАЗ-2107, водитель которого нарушил ПДД.

Проверяя документы, инспекторы заметили несколько признаков того, что водительское удостоверение 48-летнего мужчины содержало признаки подделки. Во время проверки по имеющимся базам полицейские обнаружили, что водительское удостоверение не только зарегистрировано на совершенно другого человека, а и вообще изъято в 2008 году.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Право Поддельные документы
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