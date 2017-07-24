Сумы примут чемпионат Украины по стрельбе из лука

Лучшие «робин гуды» страны съедутся в манеж СумГУ. Они поборются не только за медали чемпионата, но и за место в сборной команде на чемпионат мира.
Начало соревнований - 9:00. Вход свободный.
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