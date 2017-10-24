В Сумах начнется суд над зампрокурором Сумщины

Сегодня, 3 января, назначено к рассмотрению уголовное производство в отношении заместителя прокурора Сумской области гражданина М. Лицо обвиняется в совершении нескольких уголовных преступлений:
- завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество) (ч.1 ст. 190 УК Украины);
- подделка официального документа (ч.1 ст. 358 УК Украины);
- использование заведомо поддельного документа (ч.4 ст. 358 УК Украины).
Председательствующий судья - Климашевская И.В.
Судебное заседание состоится 12 января 2018 года, в 10 час. 00 мин.
Информационно: заместитель прокурора Сумской области обвиняется в том, что во время пребывания на больничном отдыхал за пределами города - на одном из украинских курортов. А после попросил предоставить ему неиспользованные дни отпуска. То есть таким образом он незаконно завладел бюджетными средствами на общую сумму 21 138 грн 78 коп., которые были ему выплачены в связи с временной нетрудоспособностью, сообщает пресс-служба Заречного районного суда.
Речь идет о зампрокурора Сергее Маслюке, которого должны были уволить, но из-за промедления в Генпрокуратуре он успел уйти в декретный отпуск по уходу за ребенком.
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