В старом кинотеатре теперь учатся юные кинологи

Удостоверение участникам вновь созданного клуба молодежи по работе со служебными собаками «Юный кинолог» вручил заместитель начальника Главного управления полиции области Олег Кузминков.
На открытие клуба в бывшем кинотеатре «Луч» в парке им. Кожедуба собралось немало любителей и специалистов по собаководству. Ведь это довольно значимое событие для юных кинологов, которые теперь имеют возможность заниматься дрессировкой своих любимцев на более высоком уровне под руководством своих наставников-профессионалов.
«Идея создания такого кружка вызревала довольно давно, с тех пор дети из Сум и других районов нашей области стали активно участвовать в открытом чемпионате по многоборью со служебными собаками среди молодежи« Юный кинолог », - говорит ведущий специалист Кинологического центра ГУНП Елена Гладкова. - Теперь дети имеют специально оборудованное место и инструментарий, чтобы воспитать в своих собак определенные качества и навыки. Сейчас клуб насчитывает 14 участников, занятия проводятся бесплатно. К нам могут прийти дети в возрасте от 7 до 17 лет как со своими собачками, так и без них - для этого мы предоставляем им своих, уже достаточно подготовленных собак. Главное - любовь детей к животным, терпение, желание учиться самому и учить своего четвероногого друга».
Поздравила юных кинологов, и, что вполне возможно, своих будущих студентов, Людмила Була, преподаватель специализации «Кинология», доцент кафедры специальной зоотехнии Сумского национального аграрного университета. Она пожелала успеха в работе клуба как его участникам, так и организаторам. И заметила, что самые ценные качества человека, который занимается и воспитывает служебных собак - ответственность, терпеливость и понимание животных, поэтому молодежи придется воспитать в себе эти черты, чтобы стать настоящими специалистами в области собаководства.
После торжественного открытия клуба состоялись показательные выступления юных кинологов. Дети показали умение своих питомцев по курсу послушания и аджилити - взятие препятствий. Каждый успешный выход зрители приветствовали одобрительными аплодисментами. А в конце соревнований организаторы клуба и работники полиции пригласили всех желающих посетить или принять участие в открытом чемпионате по многоборью со служебными собаками среди молодежи «Юный кинолог», который состоится в городе Сумы в начале июня, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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