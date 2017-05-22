Юные сумские фигуристы ищут спонсоров для поездки на чемпионат мира Детская лига фигурного катания в городе Сумы ищет спонсоров.

«У нас есть безумно талантливые дети. Мы знаем точно, что они принесут победу Украине на чемпионате мира по фигурному катанию на роликовых коньках в Ирландии. Помогите нам распространить информацию о поиске спонсоров и привезти победу именно в Украину! В Сумы!

Контакты:

e-mail: kkg76@ukr.net

sv04net@ukr.net

Teл. +380668332276 Екатерина Макаренко +380994996432 Светлана Каравай», – сообщается на странице Фигурное катание в г.Сумы в Фейсбуке.