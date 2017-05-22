Юные сумские фигуристы ищут спонсоров для поездки на чемпионат мира

«У нас есть безумно талантливые дети. Мы знаем точно, что они принесут победу Украине на чемпионате мира по фигурному катанию на роликовых коньках в Ирландии. Помогите нам распространить информацию о поиске спонсоров и привезти победу именно в Украину! В Сумы!
Контакты:
e-mail: kkg76@ukr.net
sv04net@ukr.net
Teл. +380668332276 Екатерина Макаренко +380994996432 Светлана Каравай», – сообщается на странице Фигурное катание в г.Сумы в Фейсбуке.
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