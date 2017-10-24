Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:10292

Одиноким матерям нужно переоформить пособие на детей

Сумчанам, которым назначено пособие на детей одиноким матерям с 1 июля 2017 года, уже в январе 2018 года необходимо обратиться в департамент социальной защиты населения для подтверждения права на получение государственной социальной помощи на следующий срок.

Вместе с тем, в департаменте напоминают, что помощь на детей одиноким матерям назначается с месяца, в котором было подано заявление со всеми необходимыми документами и выплачивается в течение шести календарных месяцев. Каждые шесть месяцев размер пособия подлежит пересмотру в соответствии с доходами семьи.

Помощь на детей одиноким матерям предоставляется в размере, равном разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев.

Предоставить заявление и все необходимые документы на назначение государственной социальной помощи на детей одиноким матерям необходимо в общественную приемную департамента: г. Сумы, ул. Харьковская, 35, каб. 135 с понедельника по четверг с 8:00 до 18:00, в пятницу - с 8:00 до 17:00 и в субботу - с 8:00 до 13:00.

Телефон предварительной записи на прием: 60-45-06, 63-54-97, (050) 407-81-99, телефон «горячей линии» для консультаций: 60-46-04.

Общество Соцпомощь
view counter

По тематике

21.12.2017 12:54

Семьям с детьми перечислили соцпомощь

Средства можно получить в учреждениях банков уже 21 декабря....

20.12.2017 10:38

Сумчан, нуждающихся в соцподдержке, ждут в городском центре социальных служб для семьи, детей и молодежи

В течение года в городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи поступило 489 сообщений от учреждений нашего города...

10.11.2017 17:51

Сумщина получила 1,2 миллиарда гривен на социальные выплаты

В бюджет Сумской области поступило 1 204,1 миллиона гривен субвенции из государственного бюджета местным бюджетам области на выплату социальных пособий....

26.10.2017 12:25

Изменен размер соцпомощи инвалидам с детства и детям-инвалидам

Изменены размеры социальных выплат государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью....

24.10.2017 09:29

Семьям с детьми перечислили государственную соцпомощь

Средства можно получить в учреждениях банков уже 24 октября....

Новости

Дом депутата Сумского облсовета забросали коктейлями Молотова (обновлено)
Сегодня 11:53
В зоне АТО погиб военнослужащий из Шосткинского района
Вчера 11:32
Тарифы ООО «Сумытеплоэнерго» изменились
30.12.2017 11:39
Больше всего проектов регионального развития в рамках ГФРР в 2017 году завершено на Сумщине
Сегодня 16:50
Современный аппарат УЗИ получила Конотопская ЦРБ
Сегодня 16:10
Еще одна семья в Сумском районе получила собственное жилье
Сегодня 15:30
Полиция раскрыла 8 наркопреступлений
Сегодня 14:50
В Шостке на остановке нашли труп мужчины
Сегодня 14:11
Полиция Сумщины поймала 5 «любителей» чужого имущества
Сегодня 13:50
В Сумах определяют аптеки, которые будут предоставлять горожанам бесплатный инсулин
Сегодня 13:10
Под Сумами в ДТП пострадал пешеход
Сегодня 12:38
На Сумщине спасатели отбуксировали фуру и «скорую»
Сегодня 12:30
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.