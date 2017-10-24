Одиноким матерям нужно переоформить пособие на детей

Вместе с тем, в департаменте напоминают, что помощь на детей одиноким матерям назначается с месяца, в котором было подано заявление со всеми необходимыми документами и выплачивается в течение шести календарных месяцев. Каждые шесть месяцев размер пособия подлежит пересмотру в соответствии с доходами семьи.
Помощь на детей одиноким матерям предоставляется в размере, равном разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев.
Предоставить заявление и все необходимые документы на назначение государственной социальной помощи на детей одиноким матерям необходимо в общественную приемную департамента: г. Сумы, ул. Харьковская, 35, каб. 135 с понедельника по четверг с 8:00 до 18:00, в пятницу - с 8:00 до 17:00 и в субботу - с 8:00 до 13:00.
Телефон предварительной записи на прием: 60-45-06, 63-54-97, (050) 407-81-99, телефон «горячей линии» для консультаций: 60-46-04.
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