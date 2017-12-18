Дорожники предупреждают об ухудшении погодных условий По информации Гидрометцентра в ближайшие часы и до конца суток 4 января по городу Сумы и области ожидается туман.

Видимость 200-500 м. Местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Водителям и пешеходам следует быть внимательными и осторожными и соблюдать требования Правил дорожного движения, сообщает Служба автомобильных дорог в Сумской области.