Сумчан информируют о налоговых социальных льготах в 2018 году Главное управление ГФС в Сумской области информирует, что с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в месячном размере составляет 3723 грн, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц - 1762 гривен.

Такие размеры установлены Законом Украины от 7 декабря 2017 №2246 «О Государственном бюджете Украины на 2018 год».

В связи с этим, в частности, изменился предельный размер дохода, который дает право на получение налоговой социальной льготы и размер самой налоговой социальной льготы.

Так, налоговая социальная льгота в 2018 году будет предоставляться, если размер заработной платы не превышает 2470 гривен (прожиточный минимум для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года (1762 грн), умноженный на 1,4 и округленный до ближайших 10 гривен (ст. 169 Налогового кодекса Украины).

На основе значений прожиточного минимума и в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины налоговая социальная льгота составляет:

- 881 грн - обычная налоговая социальная льгота (100 процентов);

- 1321,50 грн - повышенная налоговая социальная льгота (150 процентов)

- 1762 грн - повышенная налоговая социальная льгота (200 процентов).