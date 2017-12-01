Сумчан информируют о налоговых социальных льготах в 2018 году

Такие размеры установлены Законом Украины от 7 декабря 2017 №2246 «О Государственном бюджете Украины на 2018 год».
В связи с этим, в частности, изменился предельный размер дохода, который дает право на получение налоговой социальной льготы и размер самой налоговой социальной льготы.
Так, налоговая социальная льгота в 2018 году будет предоставляться, если размер заработной платы не превышает 2470 гривен (прожиточный минимум для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года (1762 грн), умноженный на 1,4 и округленный до ближайших 10 гривен (ст. 169 Налогового кодекса Украины).
На основе значений прожиточного минимума и в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины налоговая социальная льгота составляет:
- 881 грн - обычная налоговая социальная льгота (100 процентов);
- 1321,50 грн - повышенная налоговая социальная льгота (150 процентов)
- 1762 грн - повышенная налоговая социальная льгота (200 процентов).
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