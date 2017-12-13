В Сумах определяют аптеки, которые будут предоставлять горожанам бесплатный инсулин Отдел здравоохранения проводит отбор субъектов хозяйствования, которые в 2018 году будут осуществлять на территории города отпуск препаратов инсулина по льготным рецептам.

Критерии отбора утверждены Распоряжением главы облгосадминистрации от 29 мая 2015 года (№ 281-ОД).

Субъекты хозяйствования должны соответствовать требованиям лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов), утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 30 ноября 2016 (№ 929), а также другим законодательным нормам, связанных с отпуском лекарственных средств по рецептам врачей.

Желающие осуществлять отпуск препаратов инсулина на основании льготных рецептов должны подать до 25 января в отдел здравоохранения (ул. Леваневского, 26) заявление и документы, подтверждающие соответствие утвержденным критериям отбора.