В Сумах определяют аптеки, которые будут предоставлять горожанам бесплатный инсулин

Критерии отбора утверждены Распоряжением главы облгосадминистрации от 29 мая 2015 года (№ 281-ОД).
Субъекты хозяйствования должны соответствовать требованиям лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов), утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 30 ноября 2016 (№ 929), а также другим законодательным нормам, связанных с отпуском лекарственных средств по рецептам врачей.
Желающие осуществлять отпуск препаратов инсулина на основании льготных рецептов должны подать до 25 января в отдел здравоохранения (ул. Леваневского, 26) заявление и документы, подтверждающие соответствие утвержденным критериям отбора.
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