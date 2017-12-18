На Сумщине уничтожено 6 боеприпасов

В частности, вблизи с. Глыбное Краснопольского района местные жители во время заготовки дров в лесополосе наткнулись на минометную мину, хвостовая часть которой торчала из земли. Опасный предмет люди обнаружили в 500 м от жилых домов. Другая находка была зафиксирована на Ахтырщине. Житель с. Солнечное в овраге нашел пять подозрительных предметов, похожих на артснаряды, которые находились в 700 м от жилого сектора. Об опасных находках граждане сообщили спасателям.
На место вызова прибыли роменские пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. С помощью спецоборудования специалисты обследовали территории обнаружения взрывоопасных предметов, однако других боеприпасов не нашли. Выявленные ранее артиллерийские снаряды и минометную мину изъяли, вывезли в специально отведенные места и уничтожили путем подрыва.
Спасатели отмечают, что при нахождении боеприпасов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101», сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
2 января в 15:00 группа пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) провела...
28 декабря в 11:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета в с. Самотоевка Краснопольского района....
20 декабря пиротехники Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) уничтожили артиллерийский снаряд....
В течение 18 декабря на Сумщине пиротехники Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) уничтожили...
В течение недели группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны), было уничтожено 2...