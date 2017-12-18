На Сумщине уничтожено 6 боеприпасов 3 января группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны), было уничтожено 5 артиллерийских снарядов калибра 76 мм и минометную мину калибра 81 мм времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

В частности, вблизи с. Глыбное Краснопольского района местные жители во время заготовки дров в лесополосе наткнулись на минометную мину, хвостовая часть которой торчала из земли. Опасный предмет люди обнаружили в 500 м от жилых домов. Другая находка была зафиксирована на Ахтырщине. Житель с. Солнечное в овраге нашел пять подозрительных предметов, похожих на артснаряды, которые находились в 700 м от жилого сектора. Об опасных находках граждане сообщили спасателям.

На место вызова прибыли роменские пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. С помощью спецоборудования специалисты обследовали территории обнаружения взрывоопасных предметов, однако других боеприпасов не нашли. Выявленные ранее артиллерийские снаряды и минометную мину изъяли, вывезли в специально отведенные места и уничтожили путем подрыва.

Спасатели отмечают, что при нахождении боеприпасов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101», сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.