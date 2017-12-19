На Сумщине спасатели отбуксировали фуру и «скорую»

В г. Глухов в промзоне застрял в грязи грузовой автомобиль «Renault Magnum». На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 19-й Государственной пожарно-спасательной части.
За считанные минуты спасатели прибыли на вызов. Они соединили с помощью буксировочного троса пожарный автомобиль с фурой и вытащили ее.
Всего к операции было привлечено 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
А 4 января в 1:27 на линию экстренного вызова «101» поступила информация о необходимости оказания помощи автомобилю «скорой». Он возвращался с выезда к больному (с. Мостыще Кролевецкого района) по дороге через лес и застрял. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 22-й Государственной пожарно-спасательной части.
Прибыв на вызов, спасатели подсоединили карету экстренной медицинской помощи в автоцистерны с помощью троса и отбуксировали на безопасный участок пути, после чего сопровождали до автотрассы. В салоне «скорой» находились 3 работника.
К оказанию помощи привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники.
2 января в 20:28 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи....
Сегодня, 29 декабря, в 14:05 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи....
25 декабря в 4:52 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в г. Тростянец в снежный занос на...
В Сумах спасатели вместе с волонтерами обучали детей с особыми потребностями безопасному поведению во время новогодних празднований....
Приближаются новогодние праздники, и почти в каждом учреждении состоятся праздничные мероприятия с большим количеством людей....