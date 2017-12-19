Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:30288

На Сумщине спасатели отбуксировали фуру и «скорую»

3 января в 14:57 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи.

В г. Глухов в промзоне застрял в грязи грузовой автомобиль «Renault Magnum». На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 19-й Государственной пожарно-спасательной части.

За считанные минуты спасатели прибыли на вызов. Они соединили с помощью буксировочного троса пожарный автомобиль с фурой и вытащили ее.

Всего к операции было привлечено 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

А 4 января в 1:27 на линию экстренного вызова «101» поступила информация о необходимости оказания помощи автомобилю «скорой». Он возвращался с выезда к больному (с. Мостыще Кролевецкого района) по дороге через лес и застрял. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 22-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на вызов, спасатели подсоединили карету экстренной медицинской помощи в автоцистерны с помощью троса и отбуксировали на безопасный участок пути, после чего сопровождали до автотрассы. В салоне «скорой» находились 3 работника.

К оказанию помощи привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники.

Общество Спасатели
view counter

По тематике

Спасатели освободили авто из кювета
Вчера 11:23

Спасатели освободили авто из кювета

2 января в 20:28 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи....

29.12.2017 21:35

В Шостке спасатели освободили мужчину из межэтажного проема

Сегодня, 29 декабря, в 14:05 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи....

26.12.2017 11:40

Спасатели освободили из снежного заноса легковушку

25 декабря в 4:52 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в г. Тростянец в снежный занос на...

В Сумах детей-инвалидов обучали безопасному поведению во время новогодних праздников
22.12.2017 15:45

В Сумах детей-инвалидов обучали безопасному поведению во время новогодних праздников

В Сумах спасатели вместе с волонтерами обучали детей с особыми потребностями безопасному поведению во время новогодних празднований....

22.12.2017 14:04

Спасатели предупреждают о правилах пожарной безопасности на корпоративах

Приближаются новогодние праздники, и почти в каждом учреждении состоятся праздничные мероприятия с большим количеством людей....

Новости

Дом депутата Сумского облсовета забросали коктейлями Молотова (обновлено)
Сегодня 11:53
В зоне АТО погиб военнослужащий из Шосткинского района
Вчера 11:32
Тарифы ООО «Сумытеплоэнерго» изменились
30.12.2017 11:39
Больше всего проектов регионального развития в рамках ГФРР в 2017 году завершено на Сумщине
Сегодня 16:50
Современный аппарат УЗИ получила Конотопская ЦРБ
Сегодня 16:10
Еще одна семья в Сумском районе получила собственное жилье
Сегодня 15:30
Полиция раскрыла 8 наркопреступлений
Сегодня 14:50
В Шостке на остановке нашли труп мужчины
Сегодня 14:11
Полиция Сумщины поймала 5 «любителей» чужого имущества
Сегодня 13:50
В Сумах определяют аптеки, которые будут предоставлять горожанам бесплатный инсулин
Сегодня 13:10
Под Сумами в ДТП пострадал пешеход
Сегодня 12:38
На Сумщине спасатели отбуксировали фуру и «скорую»
Сегодня 12:30
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.