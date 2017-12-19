На Сумщине спасатели отбуксировали фуру и «скорую» 3 января в 14:57 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи.

В г. Глухов в промзоне застрял в грязи грузовой автомобиль «Renault Magnum». На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 19-й Государственной пожарно-спасательной части.

За считанные минуты спасатели прибыли на вызов. Они соединили с помощью буксировочного троса пожарный автомобиль с фурой и вытащили ее.

Всего к операции было привлечено 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

А 4 января в 1:27 на линию экстренного вызова «101» поступила информация о необходимости оказания помощи автомобилю «скорой». Он возвращался с выезда к больному (с. Мостыще Кролевецкого района) по дороге через лес и застрял. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 22-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на вызов, спасатели подсоединили карету экстренной медицинской помощи в автоцистерны с помощью троса и отбуксировали на безопасный участок пути, после чего сопровождали до автотрассы. В салоне «скорой» находились 3 работника.

К оказанию помощи привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники.