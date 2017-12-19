Под Сумами в ДТП пострадал пешеход

3 января на автодороге «Сумы – Белополье - Глухов» автомобиль марки «ВАЗ 21215» совершил наезд на пешехода. Пострадавший с телесными повреждениями доставлен в больницу, а по данному факту в полиции открыли соответствующее уголовное производство.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 15.25 возле села Кекино Сумского района. Предварительно установлено, что 50-летний водитель легковушки не справился с управлением и совершил наезд на 60-летнего пешехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в одно из лечебных учреждений Сум, где медики диагностировали у него перелом ключицы.
У водителя и потерпевшего отобраны образцы крови на содержание алкоголя. Само транспортное средство изъято и помещено на штрафплощадку Сумского районного отдела полиции.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, следователем назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлено причина ДТП.
За такое правонарушение предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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