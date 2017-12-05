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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:50204

Полиция Сумщины поймала 5 «любителей» чужого имущества

Добычей злоумышленников стали два мобильных телефона, велосипед и две бензопилы.

Так, кражу мобильного телефона и бензопилы раскрыли полицейские Конотопского отдела полиции. В первом случае, злоумышленником оказался 35-летний посетитель магазина мобильных телефонов, расположенного в райцентре. Мужчина пытался тайком вынести из торгового зала выставленный на витрине гаджет. Во втором - ранее судимый 25-летний житель района, повредив окно, проник в частный дом и вынес оттуда бензопилу и личные вещи хозяина квартиры. В обоих случаях полицейским удалось не только разоблачить злоумышленников, но и найти похищенные вещи.

На краже другого мобильника «погорел» 30-летний житель Сум. Подозреваемый украл мобильный телефон у потерпевшего, когда тот отдыхал в одном из развлекательных заведений города. Как и в предыдущих случаях, полицейские изъяли похищенный телефон у подозреваемого.

А в Тростянецком районе на краже бензопилы у соседа «попался» 39-летний житель одного из сел района.

В краже велосипеда из подсобного помещения частного домовладения полицией Лебединского района обоснованно подозревается 21-летний житель района.

Сейчас полицейские проверяют всех подозреваемых на причастность к другим подобным имущественных преступлений в рамках открытых уголовных производствах по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кражи
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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