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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:11362

В Шостке на остановке нашли труп мужчины

Шосткинским отделом полиции устанавливается личность неизвестного мужчины, тело которого было найдено в Шостке 2 января возле остановки общественного транспорта по улице Семьи Кривоносов, возле дома №61.

Приметы мужчины: на вид 40-45 лет, ростом 175-180 см, худощавого телосложения. Лицо овальное, волосы светлые, глаза серые, брови дугообразные, уши прилегающие. Особая примета: на левой щеке шрам 8 см длиной.

Неизвестный был одет в вязаную черную шапку, куртку зимнюю мужскую черного цвета с наклейкой на левом рукаве «ЕХ0299», рубашку зеленого цвета, серые брюки с синими полосами, обуть в зимние черные ботинки.

Просьба ко всем гражданам, кому известна какая-либо информация о личности мужчины, сообщить об этом в Шосткинский отдел полиции по телефонам: (05449) 4-69-60, 2-14-47, (066) 346-46-00 или на номер круглосуточной спецлинии «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Труп Шостка
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