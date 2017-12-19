В Шостке на остановке нашли труп мужчины Шосткинским отделом полиции устанавливается личность неизвестного мужчины, тело которого было найдено в Шостке 2 января возле остановки общественного транспорта по улице Семьи Кривоносов, возле дома №61.

Приметы мужчины: на вид 40-45 лет, ростом 175-180 см, худощавого телосложения. Лицо овальное, волосы светлые, глаза серые, брови дугообразные, уши прилегающие. Особая примета: на левой щеке шрам 8 см длиной.

Неизвестный был одет в вязаную черную шапку, куртку зимнюю мужскую черного цвета с наклейкой на левом рукаве «ЕХ0299», рубашку зеленого цвета, серые брюки с синими полосами, обуть в зимние черные ботинки.

Просьба ко всем гражданам, кому известна какая-либо информация о личности мужчины, сообщить об этом в Шосткинский отдел полиции по телефонам: (05449) 4-69-60, 2-14-47, (066) 346-46-00 или на номер круглосуточной спецлинии «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.