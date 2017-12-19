Полиция раскрыла 8 наркопреступлений Полицейские выявили и задокументировали восемь случаев незаконного хранения наркотических веществ.

Так, у жителей Сумского района работники местной полиции изъяли соответственно 8 и 5 граммов марихуаны, которую те хранили у себя дома. По 5 граммов такого же дурман-зелья изъяли сумские полицейские у двух жителей Сум, которых остановили на улицах города. Имели при себе шприцы с раствором опия ахтырчанин и житель Глухова. У первого изъяли 2,5 «кубика» опия ацетилированного, у второго - 0,35 г.

В ходе санкционированного обыска домовладения одного из жителей Конотопа местные полицейские нашли и изъяли 10 декабря каннабиса и почти 1,5 л жидкости, похожей на опий экстракционный. Десять граммов самодельного «драпа» и «бульбулятор» у местного парня изъял участковый офицер Липоводолинского отделение полиции.

По каждому из этих фактов ведутся проверки, в трех случаях уже возбуждены уголовные производства по признакам ч.1 ст. 309 УК Украины, выясняются пути происхождения изъятых веществ, которые в настоящее время направлены на экспертизу. В соответствии с санкциями статьи, незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта наказываются штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением или лишением свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.