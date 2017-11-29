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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:30160

Еще одна семья в Сумском районе получила собственное жилье

За счет средств государственной субвенции предоставленной в декабре 2017 года, на территории Садовского сельского совета Сумского района был приобретен просторный, комфортабельный дом для большой семьи Калантаевских, которые намерены создать детский дом семейного типа.

Андрей и Людмила Калантаевские воспитывают четырех приемных детей и планируют в ближайшее время стать родителями еще для шести детей, лишенных родительской опеки.

«За счет средств государственной субвенции предоставленной в декабре 2017 года, на территории Садовского сельского совета Сумского района был приобретен просторный, комфортабельный дом для большой дружной семьи, которая станет настоящей семьей для 10 детей, которые с нетерпением ждут любви и родительскую заботу», - отметил начальник службы по делам детей Сумской областной государственной администрации Юрий Калиновский.

Садовский сельский голова Надежда Масалитина, директор Сумского районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Ольга Борзяниця и заведующий сектором опеки и попечительства службы по делам детей райгосадминистрации Юлия Будко определили приоритетные задачи по созданию детского дома семейного типа, предоставление семье помощи в обустройстве в новом доме, адаптации детей и социального сопровождения в процессе функционирования.

Общество Приемная семья Сумской район
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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