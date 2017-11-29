Еще одна семья в Сумском районе получила собственное жилье

Андрей и Людмила Калантаевские воспитывают четырех приемных детей и планируют в ближайшее время стать родителями еще для шести детей, лишенных родительской опеки.
«За счет средств государственной субвенции предоставленной в декабре 2017 года, на территории Садовского сельского совета Сумского района был приобретен просторный, комфортабельный дом для большой дружной семьи, которая станет настоящей семьей для 10 детей, которые с нетерпением ждут любви и родительскую заботу», - отметил начальник службы по делам детей Сумской областной государственной администрации Юрий Калиновский.
Садовский сельский голова Надежда Масалитина, директор Сумского районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Ольга Борзяниця и заведующий сектором опеки и попечительства службы по делам детей райгосадминистрации Юлия Будко определили приоритетные задачи по созданию детского дома семейного типа, предоставление семье помощи в обустройстве в новом доме, адаптации детей и социального сопровождения в процессе функционирования.
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