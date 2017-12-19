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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:10220

Современный аппарат УЗИ получила Конотопская ЦРБ

Центр первичной медико-санитарной помощи Конотопского района передал ультразвуковую диагностическую систему E-CUBE 7 общей стоимостью 1,75 млн грн Конотопской центральной районной больнице им. академика Михаила Давыдова.

По словам главного врача районного ЦПМСП Анатолия Маняка, вопрос о необходимости своевременного выявления у жителей Конотопщины заболеваний на ранних стадиях их развития и приобретения нового современного УЗИ-аппарата для кабинета функциональной диагностики ЦРБ поднимался неоднократно. Поэтому в октябре 2017 года было принято решение о приобретении современного профессионального многоцелевого ультразвукового сканера премиум-класса или экспертного класса с полным комплектом датчиков. Через тендерную закупку (за средства районного бюджета, поселкового и сельских советов, сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств района) в конце 2017 года такой сканер был приобретен, сообщает сайт Сумской ОГА.

Общество Здравоохранение Конотоп Конотопская ЦРЛ
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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