Современный аппарат УЗИ получила Конотопская ЦРБ Центр первичной медико-санитарной помощи Конотопского района передал ультразвуковую диагностическую систему E-CUBE 7 общей стоимостью 1,75 млн грн Конотопской центральной районной больнице им. академика Михаила Давыдова.

По словам главного врача районного ЦПМСП Анатолия Маняка, вопрос о необходимости своевременного выявления у жителей Конотопщины заболеваний на ранних стадиях их развития и приобретения нового современного УЗИ-аппарата для кабинета функциональной диагностики ЦРБ поднимался неоднократно. Поэтому в октябре 2017 года было принято решение о приобретении современного профессионального многоцелевого ультразвукового сканера премиум-класса или экспертного класса с полным комплектом датчиков. Через тендерную закупку (за средства районного бюджета, поселкового и сельских советов, сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств района) в конце 2017 года такой сканер был приобретен, сообщает сайт Сумской ОГА.