Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:30158

Городские власти в третий раз обещают открыть каток на Майдане

Уже в эти выходные сумчане и гости областного центра смогут посетить каток в центре Сум, сообщается на сайте мэрии.

По словам президента ХК «Сумы» Александр Шерстюк, сейчас завершаются работы по его обустройству. Посещать каток сумчане смогут ежедневно с 10:00 до 22:00.

Стоимость проката одной пары коньков составит 25 гривен.

С ценой для тех, кто имеет свои коньки, еще определяются.

Работать каток будет до конца февраля.

Напомним: сначала каток обещали открыть 19 декабря, потом 1 января, теперь вот…

Досуг Каток
view counter

По тематике

В центре Сум монтируют каток (фото)
15.12.2017 11:36

В центре Сум монтируют каток (фото)

Сегодня, 15 декабря, на площади Независимости начали устанавливать коробку для будущего ледового катка....

На площади Независимости хотят залить каток
06.11.2017 12:02

На площади Независимости хотят залить каток

В этом году зимой в центре Сум планируют залить каток....

15.01.2016 15:34

Сумчан приглашают на открытие искусственного катка

В субботу, 16 января, на стадионе «Авангард» официально откроют начавший работу еще 2 января каток....

В Сумах наконец-то заработал каток с искусственным льдом
04.01.2016 12:07

В Сумах наконец-то заработал каток с искусственным льдом

Со 2 января на стадионе «Авангард» заработал каток с искусственным ледовым покрытием....

02.12.2015 15:15

В Сумах бюрократы затягивают открытие ледовой арены

Из-за бюрократических проволочек с энергетиками на стадионе «Авангард» до сих пор не может открыться ледовая арена....

Новости

Дом депутата Сумского облсовета забросали коктейлями Молотова (обновлено)
Сегодня 11:53
В зоне АТО погиб военнослужащий из Шосткинского района
Вчера 11:32
Тарифы ООО «Сумытеплоэнерго» изменились
30.12.2017 11:39
В Сумах открылась выставка зимних кружев
Сегодня 17:55
Городские власти в третий раз обещают открыть каток на Майдане
Сегодня 17:30
Больше всего проектов регионального развития в рамках ГФРР в 2017 году завершено на Сумщине
Сегодня 16:50
Современный аппарат УЗИ получила Конотопская ЦРБ
Сегодня 16:10
Еще одна семья в Сумском районе получила собственное жилье
Сегодня 15:30
Полиция раскрыла 8 наркопреступлений
Сегодня 14:50
В Шостке на остановке нашли труп мужчины
Сегодня 14:11
Полиция Сумщины поймала 5 «любителей» чужого имущества
Сегодня 13:50
В Сумах определяют аптеки, которые будут предоставлять горожанам бесплатный инсулин
Сегодня 13:10
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.