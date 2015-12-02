Городские власти в третий раз обещают открыть каток на Майдане Уже в эти выходные сумчане и гости областного центра смогут посетить каток в центре Сум, сообщается на сайте мэрии.

По словам президента ХК «Сумы» Александр Шерстюк, сейчас завершаются работы по его обустройству. Посещать каток сумчане смогут ежедневно с 10:00 до 22:00.

Стоимость проката одной пары коньков составит 25 гривен.

С ценой для тех, кто имеет свои коньки, еще определяются.

Работать каток будет до конца февраля.

Напомним: сначала каток обещали открыть 19 декабря, потом 1 января, теперь вот…