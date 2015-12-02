Городские власти в третий раз обещают открыть каток на Майдане

По словам президента ХК «Сумы» Александр Шерстюк, сейчас завершаются работы по его обустройству. Посещать каток сумчане смогут ежедневно с 10:00 до 22:00.
Стоимость проката одной пары коньков составит 25 гривен.
С ценой для тех, кто имеет свои коньки, еще определяются.
Работать каток будет до конца февраля.
Напомним: сначала каток обещали открыть 19 декабря, потом 1 января, теперь вот…
Сегодня, 15 декабря, на площади Независимости начали устанавливать коробку для будущего ледового катка....
В этом году зимой в центре Сум планируют залить каток....
В субботу, 16 января, на стадионе «Авангард» официально откроют начавший работу еще 2 января каток....
Со 2 января на стадионе «Авангард» заработал каток с искусственным ледовым покрытием....
Из-за бюрократических проволочек с энергетиками на стадионе «Авангард» до сих пор не может открыться ледовая арена....