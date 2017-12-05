Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:55201

В Сумах открылась выставка зимних кружев

В Конгресс-центре СумГУ открылась выставка работ мастериц вытынанок под названием «Зимнее кружево».

Всего представлено более 20 ажурных картин, среди которых и необычные 3-метровые монументальные вышивки на зимнюю тематику. Здесь же можно увидеть до 20 бумажных рождественских ангелочков, которые создали талантливые сумчане.

Свои творческие работы на выставке «Зимняя кружево» представили мастера народного творчества Валентина Коздровская, Дарья Гула, Любовь Ярцова, Светлана Бидна, Ярослава Мудрова и Алина Свирид.

Следуя древним традициям украинского вышивки, сумские мастера продемонстрировали посетителям в своих работах представления о новогодне-рождественские праздники и современные возможности вышивки.

Кроме того, во время открытия выставки состоялись мастер-классы для детей по изготовлению рождественских ангелов и звезд, снежинок, поздравительных открыток и закладок к книгам.

Выставка будет работать до 14 января.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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