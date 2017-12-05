В Сумах открылась выставка зимних кружев

Всего представлено более 20 ажурных картин, среди которых и необычные 3-метровые монументальные вышивки на зимнюю тематику. Здесь же можно увидеть до 20 бумажных рождественских ангелочков, которые создали талантливые сумчане.
Свои творческие работы на выставке «Зимняя кружево» представили мастера народного творчества Валентина Коздровская, Дарья Гула, Любовь Ярцова, Светлана Бидна, Ярослава Мудрова и Алина Свирид.
Следуя древним традициям украинского вышивки, сумские мастера продемонстрировали посетителям в своих работах представления о новогодне-рождественские праздники и современные возможности вышивки.
Кроме того, во время открытия выставки состоялись мастер-классы для детей по изготовлению рождественских ангелов и звезд, снежинок, поздравительных открыток и закладок к книгам.
Выставка будет работать до 14 января.
24 декабря 2017 года состоялось открытие выставки детского художественного творчества "Красота Божьего мира", которая традиционно проходит в выставочном зале Сумского...
19 декабря в Конгресс-центре Сумского государственного университета торжественно открыли передвижную выставку, посвященную 20-летию подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной...
Ви знаєте, як виглядає дитинство? Саме той час, коли кожен бачив світ через призму своїх, особистих вражень і емоцій?...
Ви знаєте, як виглядає дитинство? Саме той час, коли кожен бачив світ через призму своїх, особистих вражень і емоцій?...
5 грудня в Сумах відбудеться прем’єрна презентація виставки «Два століття — одна війна», присвячена 75-ій річниці створення Української Повстанської Армії....