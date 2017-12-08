Сумские лесоводы подвели итоги елочной кампании Сумские лесхозы реализовали в предновогодний период почти 51,5 тыс. шт. елок и сосен.

Все без исключения 12 лесхозов области сработали сверх плана. Наибольшее количество елок и сосен продали в Глуховском предприятии - несколько более 6 тыс. шт. Составил достойную конкуренцию победителям Середина-Будский лесхоз, реализовав 5,9 тыс. шт. За ними в рейтинговой таблице Шосткинские лесоводы - 5,4 тыс. шт. Более чем за 4 тыс. шт. продали в Конотопском, Лебединском, Свесском и Тростянецком лесхозах.

«В последние годы объемы продаж заметно выросли. Покупателей привлекает цена нашего лесного товара, которая существенно отличается от рыночной. Средняя стоимость рыночной елки - 100 грн, Средняя реализационная цена деревца, продающих наши предприятия - 45 грн», - прокомментировал елочную кампанию заместитель начальника Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Александр Товстуха.