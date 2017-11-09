В Краснопольской ОТГ ремонтируют детсад

Кровля нуждалась в замене уже давно, ведь предыдущая была испорчена временем. Крыша протекала, в детских группах была влажность. Да и эстетический вид помещения был абсолютно неприемлем, поэтому руководство детского сада вместе с главой и депутатами поселкового совета решили капитально отремонтировать кровлю дошкольного учреждения.
Сейчас в саду обучаются 55 воспитанников. Кроме капитального ремонта крыши, в дошкольном учебном заведении прорабатывается вопрос утепления помещения.
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