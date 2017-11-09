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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:4963

В Краснопольской ОТГ ремонтируют детсад

На капитальный ремонт крыши детского сада «Колосок» пгт Краснополья потрачено почти 240 тыс. гривен.

Кровля нуждалась в замене уже давно, ведь предыдущая была испорчена временем. Крыша протекала, в детских группах была влажность. Да и эстетический вид помещения был абсолютно неприемлем, поэтому руководство детского сада вместе с главой и депутатами поселкового совета решили капитально отремонтировать кровлю дошкольного учреждения.

Сейчас в саду обучаются 55 воспитанников. Кроме капитального ремонта крыши, в дошкольном учебном заведении прорабатывается вопрос утепления помещения.

Общество Детсад Краснополье Краснопольская ОТГ
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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