В Краснопольской ОТГ ремонтируют детсад На капитальный ремонт крыши детского сада «Колосок» пгт Краснополья потрачено почти 240 тыс. гривен.

Кровля нуждалась в замене уже давно, ведь предыдущая была испорчена временем. Крыша протекала, в детских группах была влажность. Да и эстетический вид помещения был абсолютно неприемлем, поэтому руководство детского сада вместе с главой и депутатами поселкового совета решили капитально отремонтировать кровлю дошкольного учреждения.

Сейчас в саду обучаются 55 воспитанников. Кроме капитального ремонта крыши, в дошкольном учебном заведении прорабатывается вопрос утепления помещения.