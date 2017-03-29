Глуховский журналист стал лауреатом премии АСЖУ Глуховчанин Николай Колтаков стал лауреатом премии Ассоциации спортивных журналистов Украины.

«Лучшим фотокорреспондентом АСЖУ» стал Николай Колтаков из Глухова, который работает в журнале «Железный мир».

Он сам прокомментировал выбор АСЖУ в Фейсбуке:

«Настоящим новогодним сюрпризом стала новость о том, что я стал лауреатом премии Ассоциации спортивных журналистов Украины «Итоги спортивного 2017 года» в индивидуальной номинации «Лучший фотокорреспондент АСЖУ»!!!

Огромная благодарность правлению АСЖУ и жюри конкурса за оказанную честь. Для меня эта награда будет второй от АСЖУ. В прошлом году из рук Министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова и легендарного футболиста киевского «Динамо» и сборной СССР по футболу Ивана Яремчука получил награду за победу в индивидуальной номинации «За верность спортивной журналистике».

Все мои коллеги и друзья по спорту знают, что я много лет освещаю соревнования по бодибилдингу и силовым видам спорта в Украине. Неотъемлемой частью репортажей являются фотографии. Я не стал фотохудожником, да мне и не хочется им быть. Мне нравится работа спортивного репортера. Анонсы, обзоры, интервью с главными героями соревнований + сопровождение материала фотографиями, которые бы позволили максимально показать суть события – то, что нравится делать мне.

Это нелегкий труд, но у меня он вызывает азарт. Хочется сделать все максимально быстро и качественно.

К сожалению, в силовых видах спорта, за десять лет работы я встречал мало журналистов, которые бы регулярно работали на турнирах по «железным» видам спорта. Все рано или поздно уходят из профессии или переключаются на более прибыльные направления журналистики.

На многих соревнованиях я работаю в одиночестве. Зато все уже в спортивных федерациях стали родными.

Обязательно хочу отметить, что в момент, когда нависла угроза уйти из спортивной журналистики в силу объективных обстоятельств, мне протянули руку помощи и я смогу дальше заниматься любимым делом. Подробнее я об этом напишу позже.

В 2017 году я готовил репортажи с отчетно-выборных конференций Киевской ассоциации спортивных журналистов и Ассоциации спортивных журналистов Украины. В мой объектив в прошлом году попали мгновения главных событий Национальной федерации бодибилдинга Украины, Национальной федерации пауэрлифтинга Украины, Национальной федерации тяжелой атлетики Украины, Спортивной федерации незрячих Украины. Свой первый репортаж в 2017 году сделал в январе с Чемпионата Украины по пауэрлифтингу, который проходил в Коломые. Завершил год в 20-х числах декабря работой в столице на Всеукраинском семинаре тренеров и судей по тяжелой атлетике. На многих турнирах и чемпионатах мне приходится совмещать репортерский труд с работой судьи, с ролью тренера, когда я ассистирую во время работы с молодым поколением пауэрлифтеров своему брату - заслуженному тренеру Украины Феликсу Колтакову.

Все это происходит из-за того, что во многих федерациях нет пресс-службы, нет комитетов по работе со СМИ. Надеюсь, что в скором времени к этому вопросу изменится подход у всех организаций развивающих силовые виды спорта.

Поэтому, чтобы репортаж увидел свет, чтобы рассказать о работе федераций, о достижениях украинских тренеров и спортсменов, приходится стараться и работать на нескольких фронтах. В течение года мои репортажи появлялись на ресурсах спортивных федераций, портале «Железный мир», сайте Министерства молодежи и спорта Украины, сайте АСЖУ, ресурсах Укрцентра и региональных центров физической культуры и спорта инвалидов «Инваспорт», конечно же в социальной сети Facebook. Кстати, для тех, кто не знает, я из города Глухова Сумской области. Всю жизнь работаю и живу в родном городе. Именно в Глухов и привезу очередную награду.

До встречи в 2018 спортивном году! Любите спорт!».