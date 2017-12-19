В Сумах сдают в металлолом боеприпасы Пиротехники уничтожили 12 боеприпасов, обнаруженных в пункте приема металлолома в Сумах.

4 января группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г. Сумы были проведены работы по обезвреживанию 10 артиллерийских снарядов и 2 минометных мин времен Второй мировой войны.

В «Службу спасения 101» от дежурного Национальной полиции поступила информация об обнаружении предметов, похожих на взрывоопасные, на территории пункта приема металлолома по ул. Тополянская. Данная находка находилась лишь в 50 м от жилого сектора.

На место вызова из Ромен прибыли пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые идентифицировали обнаруженные предметы 10 артснарядов калибра - 152, 122, 100, 76 мм и две минометные мины калибра - 120, 50 мм. По словам специалистов, в случае несанкционированного срабатывания радиус разлета их осколков мог достигать от 800 м до 1 км. Пиротехники изъяли взрывоопасные предметы, вывезли за пределы города и в специально отведенном месте уничтожили их путем подрыва.

Каким образом боеприпасы оказались на территории пункта металлолома выясняют правоохранители.

Спасатели отмечают, что при нахождении взрывоопасных или похожих на них предметов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101», сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.