Мэр Сум ответил отказом на петицию о ремонте детского центра

«Капитальный ремонт помещения Центра НТТМ по адресу: ул. Троицкая, 18, в котором занимается народный коллектив Дизайн-студия «ARTьelь moda», неоднократный обладатель гран-при международных и всеукраинских конкурсов и автор спектаклей по национальным мотивам», - лаконично писала автор петиции Соколенко Людмила Федоровна.
Ответ на электронную петицию:
«Управлением образования и науки Сумского городского совета было обработано электронную петицию по капитальному ремонту помещения Сумского центра научно-технического творчества молодежи, который находится по ул. Троицкая, 18.
Сообщаем, что управлению образования и науки Сумского городского совета подчинено 6 внешкольных учебных заведений, каждое из которых нуждается в решении первоочередных вопросов, касающихся ремонта инженерных сетей, кровли и т.д. На балансе находится 10 различных кружков и клубов, которые также нуждаются в ремонте.
Бюджетом развития на 2018 год для каждого из вышеупомянутых учреждений внешкольного образования предусмотрено по 100,0 тыс. грн на выполнение ремонтно-строительных работ. Администрация СЦНТТМ решила в первую очередь направить эти средства на ремонт аварийной канализационной сети в здании, находящемся по адресу: ул. Интернационалистов, 18.
Также сообщаем, что потребность в выполнении ремонтных работ в помещении ДЮК «Солнышко» по адресу: ул. Троицкая, 18 будет учтена при экономии или получении дополнительных средств»
Подписал ответ мэр Сум Александр Лысенко.
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