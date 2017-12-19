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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:23268

Сумские патрульные задержали мужчину, который разыскивался Интерполом

На проспекте Шевченко инспекторы обнаружили мужчину, который нарушал общественный порядок.

Общаясь с полицейскими, 42-летний мужчина нервничал, скрывал лицо и старался как можно быстрее уйти.

Во время проверки гражданина по имеющимся базам, выяснилось, что он находится в международном розыске, как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования по подозрению в совершении уголовных преступлений по ч.2 ст. 185 (кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц) и ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) УК.

Стражи порядка задержали мужчину и доставили его в Сумское отделение полиции.

Право Интерпол Патрульная полиция
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