Сумские патрульные задержали мужчину, который разыскивался Интерполом На проспекте Шевченко инспекторы обнаружили мужчину, который нарушал общественный порядок.

Общаясь с полицейскими, 42-летний мужчина нервничал, скрывал лицо и старался как можно быстрее уйти.

Во время проверки гражданина по имеющимся базам, выяснилось, что он находится в международном розыске, как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования по подозрению в совершении уголовных преступлений по ч.2 ст. 185 (кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц) и ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) УК.

Стражи порядка задержали мужчину и доставили его в Сумское отделение полиции.